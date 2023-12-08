Гончаренко: Сегодняшний матч встал в ряд многих, где равная игра, а мы очки не набираем

Главный тренервысказался о матче 18-го тура РПЛ с(0:2).

«Думаю, что очень простое для нас начало чемпионата усыпило. Потому что мы потеряли хватку, начали проигрывать много мелких деталей, что нам несвойственно. Стандартные положения, ошибки в обороне и в атаке. В результате мы перестали набирать очки, к сожалению. Сегодняшний матч встал в ряд многих матчей, где равная игра, а мы очки не набираем. Это нас не красит. Не знаю: или мы неправильно объясняем, или нам не хватает характера. К сожалению, вот так. Это всё, что на сегодняшний момент хочу сказать, спасибо», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.