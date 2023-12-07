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    Заур Тедеев возглавил «Акрон»

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    Тольяттинский клуб «Акрон» объявил о назначении на пост главного тренера Заура Тедеева. Он заменит на этом посту Евгения Калешина.

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    «Главным тренером ФК "Акрон" стал Заурбек Тедеев. Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время. Приветствуем Заурбека Эдуардовича в нашем клубе и желаем ему успехов с командой!», — сообщает официальный сайт «Акрона».

    Последним клубом Заура Тедеева была «Алания», которую он тренировал с 2022 по 2023 год. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Ростове» и возглавлял молодежную команду.

    Сейчас «Акрон» идет третьим в Первой лиге, отставая от лидера «Динамо» Махачкала всего на два очка.

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