Заур Тедеев возглавил «Акрон»

Заур Тедеев Фото: globallookpress.com
«Главным тренером ФК "Акрон" стал Заурбек Тедеев. Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время. Приветствуем Заурбека Эдуардовича в нашем клубе и желаем ему успехов с командой!», — сообщает официальный сайт «Акрона».
Последним клубом Заура Тедеева была «Алания», которую он тренировал с 2022 по 2023 год. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Ростове» и возглавлял молодежную команду.
Сейчас «Акрон» идет третьим в Первой лиге, отставая от лидера «Динамо» Махачкала всего на два очка.