Заур Тедеев возглавил «Акрон»

Тольяттинский клубобъявил о назначении на пост главного тренера. Он заменит на этом посту Евгения Калешина.

«Главным тренером ФК "Акрон" стал Заурбек Тедеев. Полный состав помощников Заурбека Тедеева будет представлен в ближайшее время. Приветствуем Заурбека Эдуардовича в нашем клубе и желаем ему успехов с командой!», — сообщает официальный сайт «Акрона».

Последним клубом Заура Тедеева была «Алания», которую он тренировал с 2022 по 2023 год. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Ростове» и возглавлял молодежную команду.

Сейчас «Акрон» идет третьим в Первой лиге, отставая от лидера «Динамо» Махачкала всего на два очка.