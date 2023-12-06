ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
  • 09:07
    • Луис Суарес близок к переходу в «Интер Майами»
  • 08:44
    • «Бавария» подпишет вингера «Гранады»
    Все новости спорта

    Артета о победе над «Лутоном»: «Арсенал» проявлял себя в нужные моменты и никогда не сдавался

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Лутон Таун АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лутон Таун» (4:3) в 15-м туре АПЛ.

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс забил решающий гол на седьмой компенсированной минуте.

    «Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение.

    Отдаем должное "Лутону". Их доставка мяча была превосходной, завершение атак — отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер.

  • Секрет «Астон Виллы». Готовы ли бирмингемцы удержать место в топ-4 АПЛ?
  • За счет чего команда Эмери ворвалась в лидеры АПЛ и могут ли скопировать эту стратегию другие команды?
  • 02/12/2023

    • Я очень доволен командой. Я поговорил со всей командой, и они прыгают от радости. Сегодня я очень счастливый тренер», — приводит слова Артеты BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико Асторга — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Волендам
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры