Артета о победе над «Лутоном»: «Арсенал» проявлял себя в нужные моменты и никогда не сдавался

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал победу над(4:3) в 15-м туре АПЛ.

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс забил решающий гол на седьмой компенсированной минуте.

«Очень рад. Мы знали, что здесь будет большая битва, мы усложнили себе задачу тем, что пропустили голы. Мы показали командный дух тем, как мы боролись, проявляли себя в нужные моменты и никогда не сдавались. Мы были настроены победить и получили вознаграждение.

Отдаем должное "Лутону". Их доставка мяча была превосходной, завершение атак — отличным, иногда нужно отдать должное сопернику. Большие комплименты им, это был тяжелый вечер.

Я очень доволен командой. Я поговорил со всей командой, и они прыгают от радости. Сегодня я очень счастливый тренер», — приводит слова Артеты BBC.