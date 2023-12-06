Президент РПЛ: Есть вопросы по регламенту, нужны определенные изменения

назвал свое главное испытание на посту президента российской

«На данном этапе борьба с зимними матчами для меня — главное испытание как президента РПЛ. Завершающая часть сезона проходит в тяжелых условиях, поэтому приходится работать с такими вводными.

Была ли лига готова к этому с учетом матча "Балтика" — "Спартак" и игр 17-го тура ЦСКА — "Ростов" и "Локомотив" — "Зенит"? Если говорить по матчу в Калининграде, я подчеркнул, отметил, извинился, да, были не готовы, к сожалению, признал это.

Что касается матча ЦСКА — "Ростов", то, наоборот, отметил бы работу лиги, потому что буквально за час-два до матча, утром в воскресенье, когда уже по факту было понятно, что поле будет тяжелым, мы отработали вариант переноса со всеми органами, Минцифры, Минспорт, МВД, вещатель были готовы к любому решению судьи, было все оперативно сделано. Стоит сказать, что лига отработала. Разные ситуации, где-то были готовы, где-то нет, но нужно быть готовыми всегда.

Какие выводы можно сделать по матчам, где были проблемы со снегом? Я бы сейчас дождался 18-го тура, выводы сейчас не хочется делать. А уже по итогам 18 туров мы проанализируем, где отработали, где нет, где в том числе есть вопросы по регламенту, где, на мой взгляд, нужны определенные изменения.

Все это зафиксируем, рассмотрим, надеюсь, не повторим ошибок», — приводит слова Алаева ТАСС.