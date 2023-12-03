Постекоглу: «Манчестер Сити» мог разнести нас в пух и прах в первом тайме

Главный тренервысказался о ничьей с(3:3).

«Мы не были на своем обычном уровне в первом тайме. „Сити“ мог разнести нас в пух и прах в этот промежуток. Они упустили несколько моментов. Во второй тайм „Тоттенхэм“ был намного лучше. Игроки очень старались, и было бы очень легко разгромить „Сити“, но я считаю, что они проявили отличный характер. Одно очко — это хорошая награда. Деян Кулушевски был великолепен всю игру», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Манчестер Сити» пока на третьем месте с 30 очками. «Тоттенхэм» занимает пятую позицию с 27-ю.