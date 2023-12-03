Чалов: Матч с «Ростовом» в снегопад — интересный опыт

Форвард ЦСКАпрокомментировал погодные условия во время матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Было интересно, как сильно смогут убрать поле, насколько оно будет готово для игры. Прямо во время игры убирали лопатами, так что большое спасибо работникам.

Когда быстро бежишь, снег попадает в глаза и теряешь ориентацию в пространстве, какие-то моменты не видишь. Можно ли играть в такую погоду? Сложный вопрос. А что бы мы делали? По мне, интересный опыт, но повторять не хотелось бы», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА располагается на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 играх.