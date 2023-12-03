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    Чалов: Матч с «Ростовом» в снегопад — интересный опыт

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    Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал погодные условия во время матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Было интересно, как сильно смогут убрать поле, насколько оно будет готово для игры. Прямо во время игры убирали лопатами, так что большое спасибо работникам.

    Когда быстро бежишь, снег попадает в глаза и теряешь ориентацию в пространстве, какие-то моменты не видишь. Можно ли играть в такую погоду? Сложный вопрос. А что бы мы делали? По мне, интересный опыт, но повторять не хотелось бы», — цитирует Чалова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА располагается на пятом месте в таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 играх.

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