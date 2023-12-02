«Пари НН» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

Сергей Юран (тренер «Пари НН») Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Урал 1:0
Гол: 1:0 Никита Каккоев (90+1') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Александр Трошечкин, Мамаду Майга, Эдгар Севикян, Kutateladze N. Урал: Илья Помазун, Эмерсон, Силвие Бегич, Итало, Денис Кулаков, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Malkevich V., Schettine G. Предупреждения: Мамаду Майга (38'), Силвие Бегич (53')
«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка.