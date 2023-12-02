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    «Пари НН» вырвал победу у «Урала»

    «Пари НН» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 1:0.

    Сергей Юран (тренер «Пари НН»)
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    Сергей Юран (тренер «Пари НН»)

    Единственный гол на 90+1-й минуте забил Никита Каккоев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Урал 1:0
    Гол: 1:0 Никита Каккоев (90+1') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, Александр Трошечкин, Мамаду Майга, Эдгар Севикян, Kutateladze N. Урал: Илья Помазун, Эмерсон, Силвие Бегич, Итало, Денис Кулаков, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Malkevich V., Schettine G. Предупреждения: Мамаду Майга (38'), Силвие Бегич (53')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка.

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