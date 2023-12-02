«Монца» — «Ювентус»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

В матче 14-го тура итальянской Серии А туринскийв гостях обыгралсо счетом 2:1, забив решающий гол на 90+4 минуте.

Единственный мяч в матче забил на 12-й минуте Адриен Рабьо, выведший бьянконери на этот матч с капитанской повязкой. Голевую передачу ему отдал Ханс Николусси Кавилья, снова появившийся в стартовом составе туринцев.

За минуту до этого сербский нападающий Душан Влахович не смог реализовать пенальти.

Весь матч «Ювентус» уверенно владел инициативой на поле, не позволив «Монце» долго ничего создать у собственных ворот.

Но на 90+1 минуте защита туринцев не доглядела за молодым аргентинцем Валентином Карбони и он сравнял счет.

Но основная развязка наступила на 90+4 минуте, когда «Ювентус» устроил мощный финишный штурм, который увенчался забитым голом центрального защитника Федерико Гатти с передачи Адриена Рабьо.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Ювентус 1:2 Голы: 0:1 Адриен Рабьо (12'), 1:1 Валентин Карбони (90 + 1'), 1:2 Федерико Гатти (90 + 4') Монца: Микеле Ди Грегорио, Роб Холдинг (Андреа Карбони, 66'), Лука Кальдирола, Самуэле Биринделли (Лоренцо Коломбо, 46'), Гиоргос Кирьякопулос (Педру Перейра, 66'), Хосе Мачин (Дани Мота, 46'), Роберто Гальярдини, Маттео Пессина, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 76'), Патрик Чиурриа, Danilo D`Ambrosio Ювентус: Войцех Щенсны, Андреа Камбьязо (Мануэль Локателли, 87'), Алекс Сандро, Бремер, Федерико Гатти, Федерико Кьеза (Мойзе Кин, 76'), Филип Костич, Адриен Рабьо, Ханс Николусси Кавилья (Данило, 70'), Уэстон Маккенни, Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 70') Предупреждения: Гиоргос Кирьякопулос (9'), Бремер Глейсон (30'), Аркадиуш Милик (82')

«Ювентус» после этой победы пока поднялся на первое место в Серии А с 33 очками.

Календарь и таблица Серии А

«Монца» идет на 10-й строчке с 18 очками.