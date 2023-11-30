АЕК — «Брайтон»: счет матча 0:1, обзор гола

«Брайтон» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 55-й минуте с пенальти забил Жоао Педро.
Футбол. Лига Европы. Группа B
АЕК Афины — Брайтон энд Хоув Альбион 0:1
Гол: 0:1 Жоао Педро (пенальти) (55') АЕК Афины: Чичан Станкович, Ароль Мукуди, Домагой Вида, Лазарос Рота, Эхсан Хаджсафи, Дамьян Шиманьский, Нордин Амрабат (Эсекьель Понсе, 72'), Петрос Манталос (Серхио Араужо, 72'), Орбелин Пинеда (Родольфо Писарро, 83'), Мият Гачинович, Стивен Цубер (Никлас Элиассон, 72') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Игор де Пауло, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Каору Митома (Махмуд Дахуд, 69'), Жоао Педро (Джеймс Милнер, 77'), Джек Хиншелвуд, Билли Гилмор (Карлос Балеба, 87'), Паскаль Гросс, Эван Фергюсон (Josh Duffus, 87'), Саймон Адингра Предупреждения: Йоэл Велтман (12'), Мият Гачинович (27'), Стивен Цубер (63'), Мият Гачинович (65')
Стоит отметить, что с 65-й минуты хозяева играли вдесятером из-за удаления Мията Гачиновича.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Брайтон» набрал 10 очков и лидирует в группе В. У АЕКа 4 балла.