Бородюк: За золото с «Зенитом» будут бороться всего два клуба

Известный российский тренеррассказал, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«На мой взгляд, уровень конкуренции в нынешнем чемпионате останется высоким. Полагаю, что "Краснодар" и "Динамо" до последнего будут бороться с "Зенитом" за чемпионство. Дисквалификация Кордобы? Многие говорят, что "Зенит" — чемпион текущего сезона, но футбол всё покажет.

Да, по подбору исполнителей и другим футбольным компонентам петербуржцы являются фаворитом, но, повторюсь, южане и бело-голубые способны до самого финиша конкурировать с подопечными Сергея Семака», — цитирует Бородюка RT.

После первой части чемпионата «Зенит» идет на первой строчке с 33 очками в 16 играх. «Краснодар» отстает от него на одно очко. «Динамо» набрало 28 баллов.