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    «Арсенал» — «Ланс». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов между «Арсеналом» и «Лансом»

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    Лидер квартета B лондонский «Арсенал» примет французский «Ланс» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» набрал 9 очков в 4-х матчах, что позволило ему возглавить группу B. На счету подопечных Микеля Артеты 3 победы и одна ничья с разницей забитых и пропущенных мячей 9:3. Победа над французами обеспечит «Арсеналу» выход в плей-офф турнира.

    «Канониры» потерпели единственное поражение как раз от представителей Лиги 1. Встреча 2-го тура завершилась победой «Ланса» на своем поле — 2:1. Все остальные матчи «Арсенал» выиграл, дважды одержав верх над «Севильей» — 2:1 в гостях и 2:0 дома, а также разгромив ПСВ на старте группового этапа (4:0).

    В минувшую субботу «канониры» благодаря минимальной победе в гостях над «Брентфордом» (1:0) вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» заработал 30 очков в 13-ти матчах и опережает «Манчестер Сити» на один балл.

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    «Ланс»

    Французская команда находится на 3-м месте в группе B, записав в свой актив 5 очков в 4-х матчах. На счету «Ланса» победа, 2 ничьи и поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 4:4. «Севилья» также имеет 4 очка, но опережает подопечных Франза Эза по дополнительным показателям.

    Матчем с испанским клубом «Ланс» открывал для себя групповую стадию, сумев набрать одно очко в гостях (1:1). Далее французский клуб сенсационно обыграл дома «Арсенал» со счетом 2:1, а затем в спаренных матчах с ПСВ записал в свой актив еще один балл — 1:1 дома и 0:1 в гостях.

    По итогам 13-ти туров чемпионата Франции «Ланс» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков. В крайней встрече Лиги 1 коллектив Франка Эза продлил свою беспроигрышную серию в турнире до 8-ми матчей, разгромив на выезде «Клермон» — 3:0.

    Личные встречи

    В 5-ти очных матчах на счету каждой из команд по 2 победы и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ланс» с коэффициентом 2.30.

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