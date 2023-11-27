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    Анчелотти: Хаби Алонсо подходит на роль тренера «Реала»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу прогресса Хаби Алонсо и его возможности возглавить «сливочных».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я благодарен Хаби, он очень впечатлял как игрок. Он строит фантастическую карьеру тренера, потому что имеет для этого идеальные качества. Он очень нравится как тренер, он один из тех, кто мне импонирует больше всего наряду с Тьяго Моттой.

    Хаби подходит на роль тренера "Реала", потому что он знает этот клуб, и его здесь очень любят», — цитирует Анчелотти Marca.

    Напомним, что контракт Карло Анчелотти со «сливочными» истекает летом 2024 года. Пресса активно пишет о том, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии.

    По словам испанских СМИ, Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер», является главным кандидатом на должность наставника «Реала».

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