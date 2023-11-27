Деограсия: «Оренбург» работает над завершением, надо продолжать это делать

Наставник «Оренбурга»высказался о матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом». Игра закончилась вничью 1:1.

«Первый тайм провели очень хорошо, лучше соперника. Часто доходили до ворот, создавали моменты. Что касается второго тайма, то после забитого гола мы стали играть хуже, стали играть назад. Наша команда была слишком напряжена после забитого мяча. Возможно, появился страх играть вперёд, мы передерживали мяч.

Итог — всего лишь ничья. Хотя мы должны были побеждать, потому что игра была очень важна. Нужно было зарабатывать три очка, а мы уходим с плохим послевкусием. Но ничего страшного, надо продолжать работать.

Не думаю, что наша команда играет плохо. Наоборот, играем хорошо, часто доходим до ворот, создаём моменты. Ни в одной из тех игр, где мы уступили, соперник не был лучше. Наверное, исключение тут только матч с "Динамо". Не хватает забитых голов.

Если посмотреть на статистику, то увидите, что мы — первая команда РПЛ по количеству попаданий по штангам и перекладинам. Шестая команда по созданным моментам. И последняя команда по забитым мячам. Мы работаем над завершением, надо продолжать это делать», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» идет 13-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 16 встречах.