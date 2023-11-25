«Аталанта» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
На голы Хвичи Кварацхелии и Элифа Элмаса хозяева ответили точным ударом Адемолы Лукмана.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Наполи 1:2
Голы: 0:1 Хвича Кварацхелия (44'), 1:1 Адемола Лукман (53'), 1:2 Элиф Элмас (79') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Джованни Бонфанти, 76'), Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 33'), Митчел Баккер (Маттео Руджери, 46'), Теун Коопмейнерс, Марио Пашалич, Шарль Де Кетеларе (Луис Мурьель, 83'), Адемола Лукман (Джанлука Скамакка, 83') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Матиас Оливера (Жуан Жесус, 39'), Натан (Лео Эстигор, 78'), Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия, Пётр Зелиньски (Йенс-Люс Каюсте, 78'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Джакомо Распадори (Виктор Осимхен, 64'), Маттео Политано (Элиф Элмас, 63') Предупреждения: Натан (21'), Берат Джимсити (27'), Walter Mazzarri (32'), Джованни Ди Лоренцо (60'), Зеад Колашинац (64')
«Наполи» набрал 24 очка и вышел на третье место в турнирной таблице серии А. У «Аталанты» — 20 очков и 5-я строчка.