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    Уткин объяснил, почему надо болеть за сборную Казахстана

    Футбол
    Известный блогер Василий Уткин считает, что в России должны поддерживать футбольную сборную Казахстана.

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    Сборная Казахстана под руководством российского тренера Магомеда Адиева сыграет против Греции в плей-офф квалификации Евро-2024.

    «У себя в телеграм-канале я увидел много скепсиса со стороны своих читателей по поводу того, что кому-то вообще интересна сборная Казахстана.

    Ребят, за сборную Казахстана необходимо болеть, ее тренирует Магомед Адиев. Да, он не очень известен даже на родине, хотя, вообще-то, известен, но вы вообще отдаете себе отчет, что это единственный россиянин, который сохраняет шансы попасть на Евро.

    Все остальные будут смотреть либо пердя в диван под пиво, либо в качестве официальных лиц, может быть, зрителей на трибунах. Это будет просто офигенно, если Казахстан пробьется на Евро.

    Вообще, если не ошибаюсь, Адиев — я не про национальность, а про паспорт — был единственным россиянином в отборочном турнире», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

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