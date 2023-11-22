Нагельсман: Не жалею, что возглавил сборную Германии

Наставник сборной Германиивысказался о своей работе в национальной команде.

«Я не жалею, что согласился на работу со сборной Германии, мне здесь нравится. Мы просто должны найти выход из сложившейся непростой ситуации, используя все качества, которые у нас есть.

Да, порой бывает грустно, но я не разочарован. Поражения причиняют боль. Теперь мы должны меньше говорить и больше делать на поле», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сборная Германии в Вене в товарищеской игре уступила Австрии со счетом 0:2. Всего под руководством Нагельсмана немцы провели четыре встречи, в которых добыли только одну победу.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре этого года после увольнения Ханса-Дитера Флика.