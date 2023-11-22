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    Нагельсман: Не жалею, что возглавил сборную Германии

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    Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о своей работе в национальной команде.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Я не жалею, что согласился на работу со сборной Германии, мне здесь нравится. Мы просто должны найти выход из сложившейся непростой ситуации, используя все качества, которые у нас есть.

    Да, порой бывает грустно, но я не разочарован. Поражения причиняют боль. Теперь мы должны меньше говорить и больше делать на поле», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    Ранее сборная Германии в Вене в товарищеской игре уступила Австрии со счетом 0:2. Всего под руководством Нагельсмана немцы провели четыре встречи, в которых добыли только одну победу.

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