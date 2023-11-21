Южная Корея, Катар, Япония, Австралия и Саудовская Аравия выиграли матчи квалификации ЧМ-2026

В рамках матчей квалификации ЧМ-2024 состоялось несколько интересных поединков.

В одном из матчей сборная Южной Кореи на выезде разгромила команду Китая со счетом 3:0. Дублем отметился Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».

Квалификация ЧМ-2026. Азия Китай — Южная Корея — 0:3 (0:2) Голы: Сон, 11 — 0:1; Сон, 45 — 0:2; Чон, 87 — 0:3

В еще одной игре сборная Катара в гостях разбила команду Индии с результатом 3:0.

Квалификация ЧМ-2026. Азия Индия — Катар — 0:3 (0:1) Голы: Мешаль, 4 — 0:1; Альмоэс, 47 — 0:2; Абдурисаг, 86 — 0:3

Также сборная Австралии на чужом поле минимально одолела команду Палестины — 1:0.

Квалификация ЧМ-2026. Азия Палестина — Австралия — 0:1 (0:1) Гол: Суттар, 18 — 0:1

Помимо этого, сборная Японии в Сирии поиздевалась над местной сборной со счетом 5:0.

Квалификация ЧМ-2026. Азия Сирия — Япония — 0:5 (0:3) Голы: Кубо, 32 — 0:1; Уэда, 37 — 0:2; Уэда, 40 — 0:3; Сугавара, 47 — 0:4; Хосоя, 82 — 0:5

И, наконец, сборная Саудовской Аравии добыла гостевую победу над Иорданией — 2:0.