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    Южная Корея, Катар, Япония, Австралия и Саудовская Аравия выиграли матчи квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Южной Кореи Сборная Китая Футбол Китая Сборная Катара Сборная Австралии Сборная Японии Сборная Саудовской Аравии
    В рамках матчей квалификации ЧМ-2024 состоялось несколько интересных поединков.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    В одном из матчей сборная Южной Кореи на выезде разгромила команду Китая со счетом 3:0. Дублем отметился Сон Хын Мин из «Тоттенхэма».

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    Китай — Южная Корея — 0:3 (0:2)
    Голы: Сон, 11 — 0:1; Сон, 45 — 0:2; Чон, 87 — 0:3

    В еще одной игре сборная Катара в гостях разбила команду Индии с результатом 3:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    Индия — Катар — 0:3 (0:1)
    Голы: Мешаль, 4 — 0:1; Альмоэс, 47 — 0:2; Абдурисаг, 86 — 0:3

    Также сборная Австралии на чужом поле минимально одолела команду Палестины — 1:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    Палестина — Австралия — 0:1 (0:1)
    Гол: Суттар, 18 — 0:1

    Помимо этого, сборная Японии в Сирии поиздевалась над местной сборной со счетом 5:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    Сирия — Япония — 0:5 (0:3)
    Голы: Кубо, 32 — 0:1; Уэда, 37 — 0:2; Уэда, 40 — 0:3; Сугавара, 47 — 0:4; Хосоя, 82 — 0:5

    И, наконец, сборная Саудовской Аравии добыла гостевую победу над Иорданией — 2:0.

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    Иордания — Саудовская Аравия — 0:2 (0:2)
    Голы: аль-Шехри, 8 — 0:1; аль-Шехри, 30 — 0:2
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