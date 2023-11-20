ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такефуса КубоПтенцы мадридского гнезда. Шесть молодых звезд, которых может вернуть «Реал»
    Все новости спорта

    Лукаку установил рекорд отборочного турнира Евро

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Бельгии Сборная Азербайджана
    Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил новый рекорд после матча отборочного турнира Евро-2024 против Азербайджана (5:0).

    Ромелу Лукаку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку

    30-летний бельгиец оформил покер и забил 14 голов в отборе на Евро, установив новый рекорд квалификации.

    Ранее рекорд принадлежал североирландцу Дэвиду Хилу (в квалификации Евро-2008) и поляку Роберту Левандовскому (Евро-2016). У них было по 13 мячей.

    Сборная Бельгии финишировала на первом месте в группе, записав в свой актив 20 очков. На втором месте в группе финишировала национальная команда Австрии, которая набрала 19 очков. Обе сборные гарантировали себе место на Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чехия выиграет и поедет на Евро-2024
  • Чехия — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Россия и Куба забьют друг другу
  • Россия — Куба. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Северная Македония — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры