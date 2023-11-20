Лукаку установил рекорд отборочного турнира Евро

Форвард сборной Бельгииустановил новый рекорд после матча отборочного турнира Евро-2024 против Азербайджана (5:0).

30-летний бельгиец оформил покер и забил 14 голов в отборе на Евро, установив новый рекорд квалификации.

Ранее рекорд принадлежал североирландцу Дэвиду Хилу (в квалификации Евро-2008) и поляку Роберту Левандовскому (Евро-2016). У них было по 13 мячей.

Сборная Бельгии финишировала на первом месте в группе, записав в свой актив 20 очков. На втором месте в группе финишировала национальная команда Австрии, которая набрала 19 очков. Обе сборные гарантировали себе место на Евро-2024.