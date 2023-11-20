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    Гильерме: Алексей Миранчук говорит, что ему нравится в Италии

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    Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на возможное возвращение хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Слышал ли я, что Миранчук вернётся в "Локомотив" на правах аренды? Нет. Но я был бы рад этому, потому что мы его отлично знаем, да и он знает нашу игру. Не понимаю, почему он в "Аталанте" нечасто выходит на поле. Мне сложно издалека рассуждать, почему так происходит. Я никогда не выступал в Италии и не знаю изнутри этот чемпионат. Только по телевизору его смотрел.

    Мы находимся на связи с Алексеем. Он говорит, ему нравится в Италии. Жизнь там хорошая», — приводит слова Гильерме «Евро-Футбол.Ру».

    28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». С 2020 года хавбек играет за «Аталанту».

    Соглашение россиянина с итальянской командой истекает летом 2025 года.

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