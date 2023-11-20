Гильерме: Алексей Миранчук говорит, что ему нравится в Италии

Вратарь «Локомотива»отреагировал на возможное возвращение хавбека «Аталанты»в московский клуб.

«Слышал ли я, что Миранчук вернётся в "Локомотив" на правах аренды? Нет. Но я был бы рад этому, потому что мы его отлично знаем, да и он знает нашу игру. Не понимаю, почему он в "Аталанте" нечасто выходит на поле. Мне сложно издалека рассуждать, почему так происходит. Я никогда не выступал в Италии и не знаю изнутри этот чемпионат. Только по телевизору его смотрел.

Мы находимся на связи с Алексеем. Он говорит, ему нравится в Италии. Жизнь там хорошая», — приводит слова Гильерме «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». С 2020 года хавбек играет за «Аталанту».

Соглашение россиянина с итальянской командой истекает летом 2025 года.