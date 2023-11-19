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    Вьери: Ни у кого в Серии A нет более мощного состава, чем у «Интера»

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    Экс-нападающий «Интера» Кристиан Вьери заявил, что полузащита итальянской команды сильнее игроков «Манчестер Сити» на аналогичной позиции.

    «Интер»
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    «Интер»

    «Ни у кого в Серии A нет более мощного состава, чем у "Интера".

    Мне нравится Лукаку. Он делал разницу, когда выступал за "Интер", но теперь был подписан Маркус Тюрам, и он тоже силён. Поздравляю тех, кто принял решение его подписать. Де Врей выходил на замену в 12 матчах Серии А, но в любой другой команде он был бы основным.

    Однако я убеждён, что матчи выигрывает полузащита. Считаю, что полузащитники "Интера" сильнее, чем полузащитники "Манчестер Сити". В этом сезоне у "нерадзурри" есть Давиде Фраттези и Кристьян Аслани, которые имеют опыт.

    "Интер" является очень сплочённой командой. Они хорошо сохраняют мяч, а значит, меньше рискуют», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

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