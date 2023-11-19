Вьери: Ни у кого в Серии A нет более мощного состава, чем у «Интера»

Экс-нападающийзаявил, что полузащита итальянской команды сильнее игроковна аналогичной позиции.

«Ни у кого в Серии A нет более мощного состава, чем у "Интера".

Мне нравится Лукаку. Он делал разницу, когда выступал за "Интер", но теперь был подписан Маркус Тюрам, и он тоже силён. Поздравляю тех, кто принял решение его подписать. Де Врей выходил на замену в 12 матчах Серии А, но в любой другой команде он был бы основным.

Однако я убеждён, что матчи выигрывает полузащита. Считаю, что полузащитники "Интера" сильнее, чем полузащитники "Манчестер Сити". В этом сезоне у "нерадзурри" есть Давиде Фраттези и Кристьян Аслани, которые имеют опыт.

"Интер" является очень сплочённой командой. Они хорошо сохраняют мяч, а значит, меньше рискуют», — приводит слова Вьери La Gazzetta dello Sport.

После 12-и туров «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 31-м баллом в активе. В следующем матче миланская команда сыграет с «Ювентусом» 26-го ноября.