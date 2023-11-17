«Ман Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ, если будет доказано, что они нарушали правила ФФП

Прежний владелец «Челси» Роман Абрамович Фото: globallookpress.com
Кроме этого, два гранда АПЛ могут быть лишены не только очков, но и лишатся своих чемпионских титулов, а также получат бан на совершение трансферов. Эти меры могут быть применены к ним, если удастся доказать их вину в нарушении ФФП.
Только прошлом сезоне в отношении «Манчестер Сити» было предъявлено свыше 100 обвинений в нарушении ФФП, и ожидаются еще новые расследования.
Новое правление «Челси» во главе с Тоддом Боули тоже не так давно обратились в АПЛ, сообщив, что трансферы времен Абрамовича с 2012 с 2019 год проходили с неполными финансовыми данными о них.