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    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
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    «Ман Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ, если будет доказано, что они нарушали правила ФФП

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    Сегодня, 17 ноября, АПЛ приняла решение лишить «Эвертон» 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Также могут пострадать и вылететь из АПЛ «Манчестер Сити» и «Челси», если будет доказана их вина в нарушении ФФП, сообщает Daily Mail.

    Прежний владелец «Челси» Роман Абрамович
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    Прежний владелец «Челси» Роман Абрамович

    Кроме этого, два гранда АПЛ могут быть лишены не только очков, но и лишатся своих чемпионских титулов, а также получат бан на совершение трансферов. Эти меры могут быть применены к ним, если удастся доказать их вину в нарушении ФФП.

    Только прошлом сезоне в отношении «Манчестер Сити» было предъявлено свыше 100 обвинений в нарушении ФФП, и ожидаются еще новые расследования.

  • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
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    • Новое правление «Челси» во главе с Тоддом Боули тоже не так давно обратились в АПЛ, сообщив, что трансферы времен Абрамовича с 2012 с 2019 год проходили с неполными финансовыми данными о них.

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