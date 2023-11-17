«Ман Сити» и «Челси» могут покинуть АПЛ, если будет доказано, что они нарушали правила ФФП

Сегодня, 17 ноября, АПЛ приняла решение лишить «Эвертон» 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Также могут пострадать и вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении ФФП, сообщает Daily Mail.

Кроме этого, два гранда АПЛ могут быть лишены не только очков, но и лишатся своих чемпионских титулов, а также получат бан на совершение трансферов. Эти меры могут быть применены к ним, если удастся доказать их вину в нарушении ФФП.

Только прошлом сезоне в отношении «Манчестер Сити» было предъявлено свыше 100 обвинений в нарушении ФФП, и ожидаются еще новые расследования.

Новое правление «Челси» во главе с Тоддом Боули тоже не так давно обратились в АПЛ, сообщив, что трансферы времен Абрамовича с 2012 с 2019 год проходили с неполными финансовыми данными о них.