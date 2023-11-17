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    «Реал» подтвердил информацию о травме Камавинга

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит все оставшиеся матчи в этом году.

    Эдуардо Камавинга
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    Эдуардо Камавинга

    Французский футболист повредил внешнюю боковую связку правого колена, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

    Эдуардо получил травму в расположении сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.

    Ожидается, что игроку понадобится на восстановление от восьми до десяти недель.

    В текущем сезоне Камавинга провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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