«Реал» подтвердил информацию о травме Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала»пропустит все оставшиеся матчи в этом году.

Французский футболист повредил внешнюю боковую связку правого колена, сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

Эдуардо получил травму в расположении сборной Франции после столкновения с Усманом Дембеле.

Ожидается, что игроку понадобится на восстановление от восьми до десяти недель.

В текущем сезоне Камавинга провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, из-за травм «Реалу» в ближайшее время также не помогут Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Эдер Милитао и Винисиус Жуниор.