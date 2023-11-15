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    Юниорские сборные Нидерландов и Франции добились победы в матче квалификации Евро-2024

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    Обзор матчей 1-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 до 19 лет.

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    В одной из встреч сборная Франция U19 обыграла Эстонию U19 (2:0).

    В составе французской сборной голы забили нападающий Десир Дуэ на 22-й минуте и защитник Джереми Джаскуйт на 55-й минуте.

    После этого матча Франция U19 занимает 1-е место в группе 1 с 3 очками в активе. Эстония U19 — на последней 4-й позиции (0 очков).

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    В параллельном матче Нидерланды U19 также всухую обыграли Люксембург U19 (2:0).

    Отличились полузащитники команды Исак Бабади на 36-й минуте и Туго Ланд на 43-й минуте.

    Нидерланды U19 занимают 1-е место (3 очка), а Люксембург U19 — на 4-й позиции (0).

    Еще в одной встрече Швейцария U19 одолела Швецию U19 (2:1). Хозяева быстро повели в счете, забив 2 гола. Отличились полузащитник Сонни Хенчоз на 3-й минуте и Ифечукву Огбус на 6-й минуте.

    Единственный гол Швеции U19 забил форвард Монтадер Маджед на 13-й минуте с пенальти.

    Швейцария U19 занимает 2-е место в группе 4 (3 очка), а Швеция U19 — на 3-й позиции (0).

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