«Ланс» — «Марсель»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго Фото: globallookpress.com
Матч получился довольно закрытым и не самым зрелищным. Соперники в первую очередь помышляли о защите собственных ворот и выглядели уставшими после еврокубковых матчей.
Матч тихо катился к нулевой ничьей, но на 90-й минуте полузащитник «Ланса» Анжель Фюльжини подал угловой и защитник Жонатан Гради головой воткнул мяч в ворота Пау Лопеса.
Футбол. Франция. Лига 1
Ланс — Марсель 0:0
Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Рубен Агилар, Массадио Айдара (Дейер Мачадо, 71'), Салис Абдул-Самед, Нейл Эль-Айнауи, Адриен Томассон (Анжело Фюльжини, 60'), Флорьян Сотока (Морган Гилавоги, 60'), Элье Ваи (Уэсли Саид, 71') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Жонатан Клосс, Хоакин Корреа (Илиман Ндиайе, 56'), Амин Арит, Жордан Верету, Жоффрей Кондогбиа, Витор Карвалью (Пьер-Эмерик Обамеянг, 70'), Исмаила Сарр Предупреждения: Ренан Лоди (37'), Жонатан Гради (44'), Витор Карвалью (45 + 2'), Салис Абдул-Самед (76')
Теперь у «Ланса» стало 16 очков, у «Марселя» на три меньше.