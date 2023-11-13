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    «Ланс» вырвал победу у «Марселя»

    «Ланс» — «Марсель»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

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    В заключительном матче 12-го тура французской Лиги 1 «Ланс» и «Марсель» забили единственный гол — 1:0. Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго отыграл 90 минут за гостей.

    Защитник «Марселя» Самуэль Жиго
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    Защитник «Марселя» Самуэль Жиго

    Матч получился довольно закрытым и не самым зрелищным. Соперники в первую очередь помышляли о защите собственных ворот и выглядели уставшими после еврокубковых матчей.

    Матч тихо катился к нулевой ничьей, но на 90-й минуте полузащитник «Ланса» Анжель Фюльжини подал угловой и защитник Жонатан Гради головой воткнул мяч в ворота Пау Лопеса.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Марсель 0:0
    Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Рубен Агилар, Массадио Айдара (Дейер Мачадо, 71'), Салис Абдул-Самед, Нейл Эль-Айнауи, Адриен Томассон (Анжело Фюльжини, 60'), Флорьян Сотока (Морган Гилавоги, 60'), Элье Ваи (Уэсли Саид, 71') Марсель: Пау Лопес, Ренан Лоди, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Жонатан Клосс, Хоакин Корреа (Илиман Ндиайе, 56'), Амин Арит, Жордан Верету, Жоффрей Кондогбиа, Витор Карвалью (Пьер-Эмерик Обамеянг, 70'), Исмаила Сарр Предупреждения: Ренан Лоди (37'), Жонатан Гради (44'), Витор Карвалью (45 + 2'), Салис Абдул-Самед (76')

    Теперь у «Ланса» стало 16 очков, у «Марселя» на три меньше.

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