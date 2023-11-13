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    Игорь Федотов: Что Дзюба себе позволяет?

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    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов отреагировал на судейство в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив»«Ахмат». Московский клуб победил со счетом 2:1.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Неплохой матч для Кукуляка. Он старался, было много движения, в целом с управлением всё было нормально. На 16-й минуте не показал игроку "Локомотива" карточку за грубую игру, на 88-й — игроку "Ахмата".

    Но больше всего мне не понравился момент с Дзюбой: на 30-й минуте Артём начал ему пихать, а Кукуляк просто отрешённо стоял. Дзюбе надо было напихать в ответ, что он себе позволяет? Ты же судья, ты не должен допускать такого поведения. Потом же он показал карточку Артёму — и ничего. Мы видели, что Дзюба у него явно не здоровьем интересовался — такое неуважение от него надо пресекать», — сказал Федотов «Чемпионату».

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