Игорь Федотов: Что Дзюба себе позволяет?

Бывший судья РПЛотреагировал на судейство в матче 15-го тура РПЛ. Московский клуб победил со счетом 2:1.

«Неплохой матч для Кукуляка. Он старался, было много движения, в целом с управлением всё было нормально. На 16-й минуте не показал игроку "Локомотива" карточку за грубую игру, на 88-й — игроку "Ахмата".

Но больше всего мне не понравился момент с Дзюбой: на 30-й минуте Артём начал ему пихать, а Кукуляк просто отрешённо стоял. Дзюбе надо было напихать в ответ, что он себе позволяет? Ты же судья, ты не должен допускать такого поведения. Потом же он показал карточку Артёму — и ничего. Мы видели, что Дзюба у него явно не здоровьем интересовался — такое неуважение от него надо пресекать», — сказал Федотов «Чемпионату».