Головин о ничьей с «Гавром»: Возили Далера, должны были 4:0 выиграть

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра. Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счет по игре», — заявил Головин.
«Думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Считаю, что игра прошла на славу», — сказал Кузяев в эфире телеграм-канала TIME.
После 12 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 24 очка. «Гавр», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 15 очков.