Головин о ничьей с «Гавром»: Возили Далера, должны были 4:0 выиграть

Хавбек «Монако»и полузащитник «Гавра»дали совместное интервью после матча 12-го тура Лиги 1, которая завершилась безголевой ничьей (0:0).

«Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра. Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счет по игре», — заявил Головин.

«Думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Считаю, что игра прошла на славу», — сказал Кузяев в эфире телеграм-канала TIME.

Календарь и таблица Лиги 1

После 12 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 24 очка. «Гавр», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 15 очков.