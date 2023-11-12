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    Головин о ничьей с «Гавром»: Возили Далера, должны были 4:0 выиграть

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    Хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев дали совместное интервью после матча 12-го тура Лиги 1, которая завершилась безголевой ничьей (0:0).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра. Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счет по игре», — заявил Головин.

    «Думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Считаю, что игра прошла на славу», — сказал Кузяев в эфире телеграм-канала TIME.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 12 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 24 очка. «Гавр», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 15 очков.

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