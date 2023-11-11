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    Постекоглу: В конце матче у «Тоттенхэма» не осталось сил

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Агне Постекоглу прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 12-го тура АПЛ.

    Агне Постекоглу
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    Агне Постекоглу

    «Голы, забитые в добавленное время, разочаровывают, а ведь мы упорно работали. В конце у нас не осталось сил, но надо отдать должное "Вулверхэмптону", они набросились на нас и забили пару хороших голов. В первом тайме мы забили хороший гол, а затем играли немного прагматично. У нас были шансы, которыми мы могли бы воспользоваться», — приводит слова Постекоглу ВВС.

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 14-й позиции (12 баллов).

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