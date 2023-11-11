Постекоглу: В конце матче у «Тоттенхэма» не осталось сил

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в матче 12-го тура АПЛ.

«Голы, забитые в добавленное время, разочаровывают, а ведь мы упорно работали. В конце у нас не осталось сил, но надо отдать должное "Вулверхэмптону", они набросились на нас и забили пару хороших голов. В первом тайме мы забили хороший гол, а затем играли немного прагматично. У нас были шансы, которыми мы могли бы воспользоваться», — приводит слова Постекоглу ВВС.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 14-й позиции (12 баллов).