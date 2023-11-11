«Монпелье» — «Ницца»: счет матча 0:0

12-тур чемпионата Франции стартовал матчем между. Он завершился — 0:0.

Игра получилась не самой зрелищной и не принесла забитых голов.

Небольшим преимуществом владел лидер чемпионата, но распечатать ворота, уверенно игравшего Бенжамена Лекомта, так и не смог.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Ницца 0:0 Монпелье: Бенжамен Леком, Фалайе Сако, Максим Эстеве, Бечир Омерагич, Тео Сент-Люс (Кристофер Жюльен, 79'), Жорис Шотар, Жордан Ферри, Тежи Саванье (Кельвин Йебоа, 90'), Халил Файад (Вахби Хазри, 84'), Мусса Аль-Тамари, Акор Адамс Ницца: Марчин Булка, Мельвен Бар (Ромен Перро, 86'), Данте, Жан-Клер Тодибо, Жереми Бога (Софьян Диоп, 67'), Морган Сансон, Кефрен Тюрам-Юльен, Хишем Будауи, Пабло Росарио, Теремас Моффи (Эванн Гессан, 67'), Бадредин Буанани (Гаэтан Лаборде, 60') Предупреждения: Пабло Росарио (6'), Хишем Будауи (45 + 1'), Жан-Клер Тодибо (72'), Мельвен Бар (82')

После этой игры у «Ниццы» стало 26 очков, она пока возглавляет таблицу чемпионата. «Монпелье» идет на 12-й строчке с 12 очками.