Агент Кокорина: «Арису» в игре с «Бетисом» просто несильно везло

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса», оценил игру россиянина в матче с испанским(1:4) в Лиге конференций.

Кокорин стал автором единственного гола «Ариса» в этой игре.

«Александр вчера здорово вышел, хорошо и агрессивно играл. Мне кажется, он добавил команде конкретики в атаке. "Арису" в игре с "Бетисом" просто несильно везло.

Я считаю, что Саша хорошо проявил себя после паузы: вышел и забил гол, отдал передачу, после которой могли забивать еще один гол.

Думаю, для игры после такой длительной паузы довольно неплохо. Самочувствие Александра? Он нормально себя чувствует. Конечно, он расстроился, что команда проиграла. Саша был заряжен и хотел, чтобы команда набрала очки. Но в целом всё нормально — выздоровел и забил», — сказал Бердышев, слова которого передает «Чемпионат».