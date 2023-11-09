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    Семак рассказал, кто не поможет «Зениту» в матче с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал игроков, которые не помогут команде в матче против «Краснодара» в 15-м туре РПЛ.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Что касается подготовки игроков, есть небольшие проблемы, но на сегодняшний день только два игрока, которые точно не примут участие в игре — это Васильев и Марио Фернандес, которые работают индивидуально. Надеемся, в скором времени они присоединятся к команде.

    Остальные, в принципе, практически готовы. Возможно, кто-то не сможет принять участие, это под вопросом», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на два очка.

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