Семак рассказал, кто не поможет «Зениту» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита»назвал игроков, которые не помогут команде в матче противв 15-м туре РПЛ.

«Что касается подготовки игроков, есть небольшие проблемы, но на сегодняшний день только два игрока, которые точно не примут участие в игре — это Васильев и Марио Фернандес, которые работают индивидуально. Надеемся, в скором времени они присоединятся к команде.

Остальные, в принципе, практически готовы. Возможно, кто-то не сможет принять участие, это под вопросом», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на два очка.