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    Кокорин пропустит матч «Ариса» против «Бетиса»

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    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин не успел набрать форму к матчу с «Бетисом» в Лиге конференций, сообщает «Чемпионат».

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Ранее Кокорин пропустил домашнюю встречу с «Бетисом» и две игры в чемпионате Кипра.

    «Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — добавил источник издания.

    Матч «Бетис» — «Арис» пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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    • Кокорин провел в текущем чемпионате Кипра четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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