Кокорин пропустит матч «Ариса» против «Бетиса»

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Ранее Кокорин пропустил домашнюю встречу с «Бетисом» и две игры в чемпионате Кипра.
«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — добавил источник издания.
Матч «Бетис» — «Арис» пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Кокорин провел в текущем чемпионате Кипра четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.