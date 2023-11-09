Кокорин пропустит матч «Ариса» против «Бетиса»

Нападающий «Ариса»не успел набрать форму к матчу св Лиге конференций, сообщает «Чемпионат».

Ранее Кокорин пропустил домашнюю встречу с «Бетисом» и две игры в чемпионате Кипра.

«Он набирает форму и выйдет только в крайнем случае. Возможно, Александр даже не попадет в заявку на матч — это зависит от состояния другого игрока», — добавил источник издания.

Матч «Бетис» — «Арис» пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Кокорин провел в текущем чемпионате Кипра четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.