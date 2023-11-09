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    Артета: Я очень доволен игрой «Арсенала»

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги победы над «Севильей» (2:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Была ли победа хорошей реакцией после поражения от "Ньюкасла"? Думаю, что в игре с "Ньюкаслом" мы сделали больше хорошего, нам не нужен был ответ, потому что команда очень хорошо сыграла против команды, против которой очень сложно играть.

    Сегодня нужны были другие требования, тактически нам нужно было что-то другое, мы играли дома, нам нужна другая игра, и мы реализовали то, что хотели, очень, очень хорошо, так что я очень доволен двумя последними выступлениями», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Арсенал» набрал девять очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице группы В. У «Севильи» два пункта и последняя строчка.

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