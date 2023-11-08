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    Представитель Захаряна: Арсен сосредоточен на адаптации

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    Геннадий Голубин, представитель хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о том, что наставник сборной России Валерий Карпин не вызвал футболиста в национальную команду на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Почему Захарян не вызван в сборную России? Это надо у главного тренера спрашивать — я не знаю, в чём причина. Наверное, он посчитал, что у Арсена недостаточно игровой практики. Всё это определяет штаб национальной команды. Не вызвали не только Захаряна, но и Миранчука.

    Помешал бы вызов в сборную адаптации в Испании? Сложно говорить. Может быть, и помешал бы. Сейчас он больше сосредоточен на игре и тренировках здесь, на адаптации. Но вызов в сборную всегда важен для футболиста. Не приедет сейчас — приедет в другой раз», — сказал Голубин «Чемпионату».

    Напомним, в ноябре сборная России проведет учебно-тренировочный сбор, а также сыграет товарищеский матч с Кубой.

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