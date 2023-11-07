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    «Челси» разгромил «Тоттенхэм», который играл вдевятером

    «Тоттенхэм» — «Челси»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче 11-го тура АПЛ «Челси» на выезде в волевом стиле переиграл «Тоттенхэм» со счетом 4:1.

    «Челси»
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    «Челси»

    На гол Деяна Кулусевски гости ответили точным ударом Коула Палмера с пенальти и хет-триком Николаса Джексона.

    Отметим, что «Тоттенхэм» с 55-й минуты играл вдевятером из-за удалений Кристиана Ромеро и Дестини Удогие.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Челси 1:4
    Голы: 1:0 Деян Кулушевски (6'), 1:1 Коул Палмер (пенальти) (35'), 1:2 Николас Джексон (75'), 1:3 Николас Джексон (90 + 4'), 1:4 Николас Джексон (90 + 7') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен (Эмерсон Роял, 45'), Дестини Удоджи, Педро Порро, Ив Биссума, Папе Сарр (Родриго Бентанкур, 61'), Деян Кулушевски (Оливер Скипп, 61'), Джеймс Мэддисон (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 45'), Бреннан Джонсон (Эрик Дайер, 34'), Son Heung-Min Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл (Марк Кукурелья, 46'), Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 77'), Рахим Стерлинг (Лесли Угочукву, 90'), Конор Галлахер, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Enzo Fernandez (Михаил Мудрик, 58') Предупреждения: Дестини Удоджи (18'), Ange Postecoglou (41'), Папе Сарр (45 + 10'), Николас Джексон (45 + 10'), Леви Колвилл (45 + 10'), Дестини Удоджи (55'), Мало Гюсто (86'), Михаил Мудрик (89'), Лесли Угочукву (90 + 4') Удаление: Кристиан Ромеро (33')

    Календарь и таблица АПЛ

  • «Тоттенхэм» — «Челси» 1:4. Онлайн
  • «Тоттенхэм» вдевятером разгромно уступил «Челси»
  • Вчера

    • После этой игры «Челси» набрал 15 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» 26 пунктов и вторая строчка.

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