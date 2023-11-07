«Торино» — «Сассуоло»: счет матча 2:1, обзор голов

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
На голы Антонио Санабрии и Николы Влашича гости ответили точным ударом престижа Кристиана Торстведта.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Сассуоло 2:1
Голы: 1:0 Антонио Санабрия (5'), 1:1 Кристиан Торстведт (18'), 2:1 Никола Влашич (68') Предупреждения: Антонио Санабрия (54'), Доменико Берарди (86'), Matteo Paro (90 + 2')
Победа позволила «Торино» набрать 15 очков и подняться на двенадцатое место в турнирной таблице. У «Сассуоло» 11 пунктов и пятнадцатая позиция.