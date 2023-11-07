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    «Торино» оказался сильнее «Сассуоло»

    «Торино» — «Сассуоло»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Сассуоло
    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Торино» в родных стенах взял верх над «Сассуоло» со счетом 2:1.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    На голы Антонио Санабрии и Николы Влашича гости ответили точным ударом престижа Кристиана Торстведта.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Сассуоло 2:1
    Голы: 1:0 Антонио Санабрия (5'), 1:1 Кристиан Торстведт (18'), 2:1 Никола Влашич (68') Предупреждения: Антонио Санабрия (54'), Доменико Берарди (86'), Matteo Paro (90 + 2')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Торино» набрать 15 очков и подняться на двенадцатое место в турнирной таблице. У «Сассуоло» 11 пунктов и пятнадцатая позиция.

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