Президент «Урала»: Кто-то сглазил команду, не знаю, что еще сказать

Президент футбольного клуба «Урал»высказался о неудачных результатах команды.

Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ составляет уже девять очков. В 14-м туре команда Виктора Гончаренко уступила «Рубину» (0:1).

«Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает.

Но мне, повторюсь, наша игра понравилась. Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу.

Не знаю, почему так, кто‑то сглазил. Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у "Рубина" пошли тогда, когда мы полезли вперед», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».