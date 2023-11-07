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    Президент «Урала»: Кто-то сглазил команду, не знаю, что еще сказать

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    Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о неудачных результатах команды.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ составляет уже девять очков. В 14-м туре команда Виктора Гончаренко уступила «Рубину» (0:1).

    «Мне показалось, что мы играли здорово, могли забить. Я в прошлый раз попросил у журналистов задать вопрос тренерскому штабу, чего у нас не получается и чего не хватает.

    Но мне, повторюсь, наша игра понравилась. Просто не можем реализовать свои моменты. Мы попали в штангу, вся статистика в нашу пользу.

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    • Не знаю, почему так, кто‑то сглазил. Даже и не знаю, что еще сказать. Ребята все стараются. Моменты у "Рубина" пошли тогда, когда мы полезли вперед», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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