«Вы были для меня больше, чем просто тренером». Мхитарян — о работе с Луческу

Полузащитникрассказал о работе с, под руководством которого играл в донецком

«Узнав о вашем решении завершить карьеру, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за веру в мой талант. Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня, и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру.

Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Спасибо, Мистер! Желаю вам больше, чем просто всего наилучшего», — написал Мхитарян на своей странице в соц. сетях.

Напомним, что 3-го ноября этого года Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо» и объявил о завершении карьеры в возрасте 78-и лет.