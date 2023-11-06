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    «Вы были для меня больше, чем просто тренером». Мхитарян — о работе с Луческу

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    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о работе с Мирче Луческу, под руководством которого играл в донецком «Шахтере».

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    «Узнав о вашем решении завершить карьеру, я хотел бы выразить вам благодарность, Мистер, за веру в мой талант. Спасибо за ваше доверие, за то, что вдохновили меня, и за то глубокое влияние, которое вы оказали на мою карьеру.

    Вы были для меня больше, чем просто тренером, и ваше наставничество способствовало формированию того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Спасибо, Мистер! Желаю вам больше, чем просто всего наилучшего», — написал Мхитарян на своей странице в соц. сетях.

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    • Напомним, что 3-го ноября этого года Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо» и объявил о завершении карьеры в возрасте 78-и лет.

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