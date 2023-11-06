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    Анчелотти: Огорчает результат, а не игра

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 12-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Огорчает результат, а не игра. Иногда вы выигрываете матчи, которые не заслуживаете, а иногда вы не выигрываете встречи, которые заслуживаете выиграть. Это была игра, победу в которой мы заслужили.

    Если оценивать результат, то это тревожный звонок. Я не могу оценивать матч по результату. Я не могу радоваться, когда мы выигрываем, или грустить, когда мы играем вничью или проигрываем.

    Мне приходится грустить, когда мы побеждаем, если команда играет плохо, и иногда радоваться, когда мы проигрываем. Команда показала свое лицо, и для меня этого было достаточно», — цитирует Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на девятой строчке — 18 очков.

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