«Ахмат» — «Факел»: счет матча 1:2, обзор голов

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед после точного удара Дарко Тодоровича.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Факел 1:2
Голы: 1:0 Дарко Тодорович (45+3'), 1:1 Markov E. (56'), 1:2 Вячеслав Якимов (90') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Kudryashov F., Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Бернард Бериша (14'), Артём Тимофеев (24'), Мирослав Богосавац (45+1'), Вячеслав Якимов (50'), Masternoy V. (67')
«Факел» отыгрался на 56-й минуте, отличился Евгений Марков. Победу воронежскому клубу на 90-й минуте принес Вячеслав Якимов.
«Ахмат» с 12-ю очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.
«Факел» (18) поднялся на девятую позицию.