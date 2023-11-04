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    «Ахмат» на своем поле проиграл «Факелу»

    «Ахмат» — «Факел»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата России «Ахмат» играл с «Факелом». Встреча, которая состоялась в Грозном, закончилась победой гостей со счетом 2:1.

    «Факел»
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    «Факел»

    В концовке первого тайма хозяева вышли вперед после точного удара Дарко Тодоровича.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Факел 1:2
    Голы: 1:0 Дарко Тодорович (45+3'), 1:1 Markov E. (56'), 1:2 Вячеслав Якимов (90') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Kudryashov F., Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Бернард Бериша (14'), Артём Тимофеев (24'), Мирослав Богосавац (45+1'), Вячеслав Якимов (50'), Masternoy V. (67')

    «Факел» отыгрался на 56-й минуте, отличился Евгений Марков. Победу воронежскому клубу на 90-й минуте принес Вячеслав Якимов.

    «Ахмат» с 12-ю очками занимает 13-е место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» (18) поднялся на девятую позицию.

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