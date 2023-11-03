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    Спортивный директор «Оренбурга»: Деограсия полностью самостоятелен в своей работе

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    Легенда «Оренбурга» Дмитрий Андреев, работающий сейчас спортивным директором клуба, рассказал, что главный тренер Давид Деограсия работает без советов со стороны.

    Дмитрий Андреев
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    Дмитрий Андреев

    «Давид работает без чьих либо советов, и то, что он делает, нас устраивает. Нам нужно набраться терпения, больше работать, тогда мы сможем подняться в таблице РПЛ.

    Всегда хочется быть первыми, но второе место тоже хорошо, потому что поставленную задачу в Кубке выполнили — прошли дальше в плей-офф», — сказал Андреев «Матч ТВ».

    Напомним, что про предыдущего главного тренера Иржи Ярошика шли разговоры, что он постоянно обращается за советами к своему предшественнику и протеже Марцелу Личке, ушедшему в московское «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    Давид Деограсия возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Ранее он возглавлял молодежный сектор клуба. В настоящий момент «Оренбург» идет в зоне стыковых матчей с 12 очками.

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