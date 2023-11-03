Спортивный директор «Оренбурга»: Деограсия полностью самостоятелен в своей работе

Легенда «Оренбурга», работающий сейчас спортивным директором клуба, рассказал, что главный тренерработает без советов со стороны.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Андреев Фото: udar56.ru

«Давид работает без чьих либо советов, и то, что он делает, нас устраивает. Нам нужно набраться терпения, больше работать, тогда мы сможем подняться в таблице РПЛ.

Всегда хочется быть первыми, но второе место тоже хорошо, потому что поставленную задачу в Кубке выполнили — прошли дальше в плей-офф», — сказал Андреев «Матч ТВ».

Напомним, что про предыдущего главного тренера Иржи Ярошика шли разговоры, что он постоянно обращается за советами к своему предшественнику и протеже Марцелу Личке, ушедшему в московское «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

Давид Деограсия возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Ранее он возглавлял молодежный сектор клуба. В настоящий момент «Оренбург» идет в зоне стыковых матчей с 12 очками.