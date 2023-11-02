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    Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче Кубка России

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    В матче шестого тура группового этапа Кубка России ЦСКА в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 3:1.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    На дубль Федора Чалова и гол Антона Заболотного гости ответили точным ударом престижа в исполнении Эмирджана Гюрлюка.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    ЦСКА — Оренбург 3:1
    Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (35'), 1:1 Gurluk E. (37'), 2:1 Антон Заболотный (42'), 3:1 Фёдор Чалов (74') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Матвей Кисляк, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Оренбург: Владимир Полуяхтов, Ренато Гойкович, Данила Хотулёв, Максим Сидоров, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Николай Титков, Юрий Ковалёв, Khodanovich A., Gurluk E., Cuero Palacio J. R. Предупреждение: Khellven (27')

    Таким образом, обе команды набрали по 11 очков и заняли первые два места в турнирной таблице группы А, выйдя в плей-офф турнира.

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