«Интер» — «Рома»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграл(1:0) в матче 10-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче забил нападающий команды Маркус Тюрам на 81-й минуте. Форвард получил передачу от Федерико Димарко и с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Рома 1:0 Гол: 1:0 Марку Тюрам (81') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар (Маттео Дармиан, 46'), Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Стефан де Врей, 85'), Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 83'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 75'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 75'), Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес Рома: Руй Патрисиу, Расмус Кристенсен, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Никола Залевский (Зеки Челик, 75'), Эдоардо Бове (Андреа Белотти, 84'), Леандро Паредес (Сердар Азмун, 89'), Бриан Кристанте, Стефан Эль-Шаарави (Уссем Ауа, 84'), Ромелу Лукаку, Evan Ndicka Предупреждения: Джанлука Манчини (13'), Бенжамен Павар (33'), Evan Ndicka (47'), Леандро Паредес (51'), Хакан Чалханоглу (56'), Алессандро Бастони (64'), Бриан Кристанте (68')

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Рома» — на 8-й позиции (14).