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    Федотов: Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (28).

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