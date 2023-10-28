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    Семак: Сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких‑то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надежности в обороне. Во втором тайме сыграли надежнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счету сегодня другой игры мы не ждали», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции (12 очков).

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