Семак: Сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться

Главный тренер санкт-петербургскогопрокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ с(2:1).

«Бывают хорошие игры, в которых нам на протяжении всего матча получается держать интенсивность и контролировать ход игры. В каких‑то матчах не так удачно получается. Это нормально. К сожалению, сами себе привезли гол и пришлось отыгрываться. В первом тайме нам не хватало надежности в обороне. Во втором тайме сыграли надежнее, не дали ничего создать сопернику у наших ворот. Мы могли забить третий гол и закончить игру спокойнее. По большому счету сегодня другой игры мы не ждали», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции (12 очков).