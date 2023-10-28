Осинькин: Ничья — справедливый результат по качеству игры, которое мы показали

Главный тренерпрокомментировал ничью св матче 13-го тура РПЛ (1:1).

«Мы проиграли предыдущие две игры и какие-то выводы пытались для себя сделать. Немного ушла скорость, и, выпустив такой состав, хотели добавить скорости. Считаем, что первый тайм и 10-15 минут второго у нас получились достаточно качественными. Мы повели только в один мяч, и могли, наверное, надеяться на большее, но не смогли реализовать некоторые свои подходы. После этого интенсивность стала падать, соперник получил определенное преимущество. Остался осадок от последних 20 минут, в которых мы упустили победу. Но в целом ничья — справедливый результат по качеству игры, которое мы показали», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (12 баллов).