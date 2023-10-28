«Кадис» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

Иван Ракитич Фото: globallookpress.com
На голы Криса Рамоса и Дарвина Мачиса гости ответили точными ударами Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича.
Футбол. Испания. Примера
Кадис — Севилья 2:2
Голы: 1:0 Крис Рамос (8'), 2:0 Дарвин Мачис (28'), 2:1 Лукас Окампос (37'), 2:2 Иван Ракитич (60') Предупреждения: Серхио Рамос (3'), Хосе Мари (4'), Иван Алехо (11'), Фали Хименес (14'), Роминиг Куаме (24'), Бубакари Сумаре (45 + 1'), Лукас Пирес (45 + 6'), Лукас Окампос (71'), Рубен Собрино (77'), Маркос Акунья (79')
Календарь и таблица испанской Примеры
После матча «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Кадис» находится рядом с андалусийцами — на 14-й строчке.