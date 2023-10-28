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    «Кадис» и «Севилья» сыграли вничью

    «Кадис» — «Севилья»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Кадис Севилья
    В матче 11-го тура испанской Примеры «Кадис» и «Севилья» не смогли выявить сильнейшего, сыграв 2:2.

    Иван Ракитич
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    Иван Ракитич

    На голы Криса Рамоса и Дарвина Мачиса гости ответили точными ударами Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Севилья 2:2
    Голы: 1:0 Крис Рамос (8'), 2:0 Дарвин Мачис (28'), 2:1 Лукас Окампос (37'), 2:2 Иван Ракитич (60') Предупреждения: Серхио Рамос (3'), Хосе Мари (4'), Иван Алехо (11'), Фали Хименес (14'), Роминиг Куаме (24'), Бубакари Сумаре (45 + 1'), Лукас Пирес (45 + 6'), Лукас Окампос (71'), Рубен Собрино (77'), Маркос Акунья (79')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После матча «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Кадис» находится рядом с андалусийцами — на 14-й строчке.

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