«Хоффенхайм» и «Штутгарт» устроили голевую перестрелку в матче Бундеслиги

Обзор матчей 9-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Хоффенхайм» одержал гостевую победу над «Штутгартом» (3:2).

Сначала гости забили 2 быстрых гола. Отличились Гриша Прёмель на 5-й минуте и Ваут Вегорст с пенальти.

На 61-й минуте «Штутгарту» удалось сократиться отставание до минимума. Нападающий команды Крис Фюрих точным ударом открыл счет голам для хозяев.

Спустя всего 5 минут «Хоффенхайм» восстановил перевес в 2 мяча благодаря голу полузащитника команды Роберта Скова.

На 74-й минуте «Штутгарт» вновь приблизился к «Хоффенхаймом», забив 2-й гол. Отличился Дениз Ундав. Матч так и закончился победой гостей со счетом 3:2.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Хоффенхайм 2:3 Голы: 0:1 Гриша Прёмель (5'), 0:2 Ваутер Вегорст (пенальти) (21'), 1:2 Крис Фюрих (61'), 1:3 Роберт Сков (66'), 2:3 Дениз Ундав (74') Штутгарт: Александр Нюбель, Паскаль Штенцель (Джейми Левелинг, 68'), Антони Руо (Дан-Аксель Загаду, 64'), Вальдемар Антон, Хироки Ито, Атакан Каразор (У Ен Чон, 68'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Jovan Milosevic, 83'), Силас Катомпа Мвумпа (Лилиан Эглофф, 83'), Энцо Мийо, Дениз Ундав Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек (Ила Бебу, 52'), Кевин Акпогума, Джон Брукс, Кевин Фогт, Гриша Прёмель, Флориан Гриллич (Антон Стах, 32'), Том Бишоф (Умут Тохумджу, 78'), Максимилиан Байер (Мариус Бюльтер, 78'), Ваутер Вегорст, Роберт Сков Предупреждения: Кевин Акпогума (17'), Антони Руо (21'), Крис Фюрих (80')

После этого матча «Хоффенхайм» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 18-ю очками в активе. «Штутгарт» — на 3-й позиции (21 балл).

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В параллельном матче «Боруссия» М на своем поле обыграла «Хайденхайм» со счетом 2:1.

Уже на 4-й минуте встречи хозяева открыли счет. Нападающий «Боруссии» Алассан Плеа точным ударом вывел свою команду вперед.

На 38-й минуте «Хайденхайм» восстановил равновесие в счете. Отличился нападающий команды Эрен Динкчи.

На 52-й минуте «Боруссия» вновь вышла вперед не без помощи соперника. Защитник «Хайденхайма» Йонас Ференбах оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Хайденхайм 2:1 Голы: 1:0 Алассан Плеа (4'), 1:1 Эрен Динкчи (38'), 2:1 Jonas Fohrenbach (автогол) (52') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Максимилиан Вебер, Лука Нец, Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Фабио Кьяродия, 86'), Франк Онора (Патрик Херрман, 75'), Алассан Плеа (Кристоф Крамер, 76'), Жордан Сьебатшё, Nathan NGoumou Minpole (Робин Хак, 75') Хайденхайм: Ян-Никлас Бесте (Marvin Pieringer, 70'), Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Норман Тойеркауф (Denis Thomalla, 71'), Тим Кляйндинст, Эрен Динкчи, Adrian Beck (Florian Pick, 46'), Lennard Maloney (Штефан Шиммер, 86'), Jonas Fohrenbach, Omar Traore (Marnon Busch, 46'), Kevin Muller Предупреждения: Эрен Динкчи (45 + 3'), Florian Pick (61'), Marvin Pieringer (77')

После этого матча «Боруссия» М занимает 11-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. «Хайденхайм» — на 13-й позиции (7 баллов).