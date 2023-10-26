10-й тур чемпионата Англии открывается лондонским дерби, в котором сойдутся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Кристал Пэлас»

Эта команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 9-ти матчах. На счету «Кристал Пэлас» по три победы, ничьи и поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 7:11.

Команда Роя Ходжсона на протяжении двух матчей подряд не может отличиться забитым мячом в ворота соперника. Сначала «орлы» сыграли в нулевую ничью с «Ноттингем Форест», а в крайнем туре потерпели крупное поражение от «Ньюкасла» (0:4).

За последний месяц «Кристал Пэлас» также вылетел из Кубка английской лиги, завершив свои выступления в третьем раунде. На этой стадии лондонский клуб разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице по итогам 9-ти туров АПЛ. На счету лондонской команды 23 очка и она на два балла опережает ближайших конкурентов «Манчестер Сити» и «Арсенал».

«Тоттенхэм» и «Арсенал» остались единственными клубами, которые еще не проигрывали на старте нового сезона АПЛ. В 9-ти матчах подопечные Постекоглу одержали 7 побед и дважды сыграли вничью, одна из которых была как раз с «канонирами».

В этот понедельник «Тоттенхэм» закрывал программу 9-го тура домашним матчем против «Фулхэма». «Шпоры» добились уверенной победы благодаря голам Сона и Мэддисона (2:0). Ранее «Тоттенхэм» набрал 6 очков в матчах с «Ливерпулем» (2:1) и «Лутоном» (1:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» оба раза обыграл своего соперника — 4:0 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах «шпоры» выиграли 6 матчей, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в двух случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.85.