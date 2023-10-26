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    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 10-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэмом»

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    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    10-й тур чемпионата Англии открывается лондонским дерби, в котором сойдутся «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Кристал Пэлас»

    Эта команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 9-ти матчах. На счету «Кристал Пэлас» по три победы, ничьи и поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 7:11.

    Команда Роя Ходжсона на протяжении двух матчей подряд не может отличиться забитым мячом в ворота соперника. Сначала «орлы» сыграли в нулевую ничью с «Ноттингем Форест», а в крайнем туре потерпели крупное поражение от «Ньюкасла» (0:4).

    За последний месяц «Кристал Пэлас» также вылетел из Кубка английской лиги, завершив свои выступления в третьем раунде. На этой стадии лондонский клуб разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).

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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице по итогам 9-ти туров АПЛ. На счету лондонской команды 23 очка и она на два балла опережает ближайших конкурентов «Манчестер Сити» и «Арсенал».

    «Тоттенхэм» и «Арсенал» остались единственными клубами, которые еще не проигрывали на старте нового сезона АПЛ. В 9-ти матчах подопечные Постекоглу одержали 7 побед и дважды сыграли вничью, одна из которых была как раз с «канонирами».

    В этот понедельник «Тоттенхэм» закрывал программу 9-го тура домашним матчем против «Фулхэма». «Шпоры» добились уверенной победы благодаря голам Сона и Мэддисона (2:0). Ранее «Тоттенхэм» набрал 6 очков в матчах с «Ливерпулем» (2:1) и «Лутоном» (1:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» оба раза обыграл своего соперника — 4:0 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах «шпоры» выиграли 6 матчей, «Кристал Пэлас» оказался сильнее в двух случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.85.

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