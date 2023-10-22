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    «Ростов» разгромил «Ахмат»

    «Ростов» — «Ахмат»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    В матче 12-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле уверенно победил «Ахмат» со счетом 3:0 и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

    Мохаммад Мохеби
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    Мохаммад Мохеби

    Счет на 34-й минуте открыл Егор Голенков с паса Евгения Чернова.

    В конце первого тайма капитан «Ростова» Максим Осипенко уверенно исполнил пенальти и сделал счет 2:0.

    Окончательный счет на табло установил иранский полузащитник Мохаммад Мохеби, которому ассистировал Голенков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Ахмат 3:0
    Голы: 1:0 Егор Голенков (34'), 2:0 Максим Осипенко (пенальти) (41'), 3:0 Мохаммад Мохеби (53') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Алексей Миронов, Алексей Ионов, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Ахмат: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Артём Тимофеев, Антон Швец, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Camilo, Kovachev S. Предупреждения: Дарко Тодорович (16'), Антон Швец (36'), Евгений Харин (39'), (86')

    После этой победы у «Ростова» стало 13 очков и 10-е место в турнирной таблицы. «Ахмат» опустился на 12-ю позицию, у него на очко меньше.

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