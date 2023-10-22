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    В матче аутсайдеров сильнее был «Клермон»

    «Лион» — «Клермон»: счет матча 1:2 (0:2), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Клермон
    В матче девятого тура двух худших команд чемпионата Франции «Клермон» на выезде победил «Лион» со счетом 2:1.

    Автор победного гола Йоанн Маньен
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    Автор победного гола Йоанн Маньен

    На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Мухаммед Чам. Ему ассистировал бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон.

    Спустя 25 минут другой экс-спартаковец Максимилиано Кофрие отдал голевой пас на Йоанна Маньена.

    «Лион» смог сократить отставание в счете после автогола Флорана Ожье на 52-й минуте.

    Но на большее сил не хватило.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Клермон 1:2
    Голы: 0:1 Мухаммед Чам Сарачевич (10'), 0:2 Йоанн Маньен (35'), 1:2 Флоран Ожье (автогол) (52') Лион: Антони Лопеш, Клинтон Мата, Деян Ловрен, Энрике Силва (Саэль Кумбеди, 83'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Mahamadou Diawara, 46'), Максанс Какере, Поль Акуоку (Ernest Nuamah, 46'), Жеффиньо (Мама Бальде, 68'), Райан Шерки (Корентин Толиссо, 46'), Александр Ляказетт, Jake O'Brien Клермон: Мори Дио, Шейк Умар Конате, Максимилиано Кофрие (Алиду Сейду, 84'), Флоран Ожье, Анди Пельмар, Йоанн Маньен (Хабиб Кейта, 68'), Жоан Гастьен, Максим Гоналон (Эльбасан Рашани, 69'), Мухаммед Чам Сарачевич (Билаль Бутобба, 81'), Шамар Николсон, Джим Аллевина (Мехди Зеффан, 83') Предупреждения: Деян Ловрен (19'), Жоан Гастьен (22'), Энрике Силва (32'), Флоран Ожье (45 + 2'), Корентин Толиссо (67'), Алиду Сейду (86'), Pascal Gastien (87')

    «Клермон» после этого успеха покинул последнее место в Лиге 1. У него стало 5 очков. «Лион» же опустился на 18-е место с 3 баллами.

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